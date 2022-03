Wavin Italia porta aria salubre nelle aule della scuola Talamonti di Montefiore dell’Aso (AP)

31/03/2022 - Migliorare sensibilmente la qualità dell’aria all’interno delle aule scolastiche, con conseguenti effetti positivi sulle condizioni igieniche e sulla salute degli studenti. Seppur siano ormai accertati i benefici della ventilazione meccanica controllata, soprattutto in ambienti che prevedono un elevato e prolungato affollamento, sono ancora pochissime le scuole nel nostro paese che utilizzano questa tecnologia.L’di, comune di circa 2.000 abitanti nella provincia di Ascoli Piceno, rappresenta una felice eccezione alla regola. Grazie a un contributo economico dellae all’impegno dell’Amministrazione Comunale, il comprensorio che ospita circa 160 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria è stato protagonista di un importante intervento di ristrutturazione che ha visto l’installazione in tutte le dieci aule di un avanzatoLa scelta da parte dell’impresa, incaricata dall’Amministrazione Comunale di procedere a individuare la soluzione più efficace ed efficiente per consentire un corretto ricambio d’aria e, di conseguenza, permettere agli studenti di continuare a svolgere le lezioni in presenza, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, è ricaduta sulle unità di VMCdiLe macchine, installate a soffitto nelle 10 aule, sono pensate appositamente per l’utilizzo all’interno degli edifici scolastici, grazie alle loro(solo 1.555 x 1.355 x 470 mm), alla versatilità e soprattutto alla ridotta emissione di rumore.“Siamo molto soddisfatti di questo sistema di ventilazione meccanica controllata e in generale della collaborazione nata con Wavin Italia -sottolinea il sindaco di Montefiore dell’Aso,- il nostro comune è stato tra i primi, nel lontano 1995, a istituire un Consiglio Comunale dei giovani, ed è sempre molto attento alle esigenze delle nuove generazioni. L’introduzione di questo impianto è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di essere sempre al fianco dei più giovani, tutelando la loro salute all’interno degli ambienti scolastici. Non è un caso che, nonostante il finanziamento della Regione Marche abbia coperto soltanto l’acquisto di 6 macchine, la nostra amministrazione è riuscita a reperire in tempi record i fondi per poter acquistare anche le restanti 4 unità, in modo da garantire l’installazione in tutte e dieci le nostre aule”.Le unità per la ventilazione meccanica Ventiza EDU sviluppate da Wavin Italia sono caratterizzate da unae isolamento in lana di roccia con spessore da 50 mm, mentre il pannello inferiore può essere facilmente aperto per una manutenzione ottimale. Le macchine sono inoltre dotate diin polipropilene, che garantisce un elevato recupero termico, serranda di by-pass automatico, vasca di raccolta della condensa ea basse perdite di carico sia per l’aria di estrazione che per quella di rinnovo. Il ricambio viene invece garantito daa elevata efficienza e basso livello sonoro.Queste caratteristiche hanno contribuito in maniera determinante a orientare la scelta dell’impresa M.G.M. System, come conferma il titolare. “Capita molto spesso che questa tipologia di sistema presenti qualche difficoltà in fase di installazione, dovuta più che altro a situazioni ambientali come la mancanza della giusta altezza, di stanze idonee o di un apposito varco verso l’esterno. Il nostro lavoro all’interno dell’Istituto Talamonti non ha visto invece alcuna criticità. Anzi, le unità Ventiza EDU di Wavin Italia si sono dimostrate davvero molto silenziose, compatte e facili da utilizzare per il personale scolastico”.Le soluzioni di Wavin Italia installate nell’Istituto Scolastico di Montefiore dell’Aso assicurano unae sono impreziosite da unche permette di selezionare tre livelli di velocità preimpostate, segnalare apertura e chiusura del by-pass automatico per il free cooling e lo sporcamento dei filtri.