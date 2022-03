PinQua, gli interventi per migliorare la qualità della vita attraverso la cultura

02/03/2022 - Riduzione del disagio abitativo, efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica, riqualificazione dei parchi. La maggior parte dei progetti del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua), finanziato con 2,8 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), hanno obiettivi di questo tipo.Ma ce ne sono molti altri che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone e favorire l’inclusione sociale anche. Lo fa sapere con una nota il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.Su una superficie complessiva di 14 milioni di metri quadrati dei, 788.095 mq sono destinati ad infrastrutture dedicate ad attività culturali () e di intrattenimento ().In particolare, per quanto riguarda le, sono destinati a tale scopo 363.288 metri quadrati, in media 2.285 metri quadrati per ciascun progetto. Gli interventi del Centro Italia sono quelli in cui si riscontra la percentuale maggiore di superficie destinata a musei e spazi espositivi, il 5,9% contro il 2,7% dei progetti del Nord Italia e l’1,4% del Mezzogiorno.La superficie coperta destinata invece aè pari a 424.807 metri quadrati, in media 2.672 metri quadrati per ciascun progetto, e anche in questo caso è il Centro Italia l’area in cui si riscontra la quota maggiore di superficie destinata a cinema, teatri e spazi per concerti.Tra i progetti in ambito culturale figurano, tra gli altri:- ala realizzazione di ‘, con la conversione delle aule attualmente sottoutilizzate di Palazzo Rebuffo-Serra, che diventeranno un hub a vocazione artistica per favorire l’espressione creativa dei giovani;- a, nella Città Metropolitana di Torino, la- aun progetto che destina 20.366 metri quadrati ad attività culturali e prevede un intervento diper connettere meglio l’area con la città;- adil progetto finanziato dal PinQua prevede interventi di riqualificazione ee la realizzazione del museo virtuale dei piceni per valorizzare il patrimonio artistico culturale con tecniche innovative;- a, nel quartiere residenziale di San Giovanni dei Gelsi, per favorire l’interazione urbana socio-culturale e architettonica tra il luogo e la sua identità sono previstie iniziative nel convento di San Giovanni dei Gelsi e nel Teatro greco;- diverse iniziative culturali riguardano la Sicilia, in particolare nei(Acireale, Acicatena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi e Valverde).