Centro Italia, 60 milioni di euro per imprese e professionisti della ZFU Sisma

Presentazione delle domande

30/03/2022 - Dal 6 aprile al 4 maggio 2022 le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana (ZFU), istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, potranno presentare domanda per richiedereLe risorse disponibili per le agevolazioni sono pari a circaLo prevede la Circolare 120680/2022 pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico che disciplina l’apertura delIl bando 2022 è rivolto a:, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.Sonodalle agevolazioni i soggetti che:- alla data di presentazione dell’istanza, svolgono un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 e che non avevano sede legale e/o operativa nella ZFU alla data del 24 agosto 2016;- alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del DL 50/2017.Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ dalle ore 12:00 dele sino alle ore 12:00 delPer i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, nonché,, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solodegli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.di presentazione delle domande sono riportati nella Circolare 120680/2022. In allegato alla stessa, sono altresì riportati i modelli di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e le informazioni sul trattamento dei dati personali.