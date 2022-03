PNRR, in arrivo il concorso di progettazione per le 195 scuole innovative

195 scuole innovative, in arrivo il concorso di progettazione



04/03/2022 - Più vicino il concorso di progettazione per la realizzazione delle 195 scuole innovative. Si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature e ora entra nel vivo il processo di selezione delle aree su cui sorgeranno i nuovi edifici scolastici.Chiusi anche i termini dei bandi per la realizzazione di mense scolastiche e palestre, mentre è stato prorogato al 31 marzo 2022 quello per asili nido e scuole dell’infanzia.Le misure, finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), hanno riscosso successo tra gli Enti locali, che hanno presentato un elevato numero di candidature. Lombardia e Campania sono le Regioni che hanno presentato il maggior numero di richieste in tutte le linee di finanziamento.Ilè finanziato con 800 milioni di euro dal PNRR.I termini per l’invio delle candidature sono scaduti l’8 febbraio. In tutto, fa sapere il Miur, sono arrivate, per una richiesta di finanziamento pari a 3 miliardi. Le cinque regioni che hanno inoltrato più candidature sono: Campania (95), Lombardia (61), Veneto (47), Emilia-Romagna (45), Toscana (42).Il Miur procederà all’individuazione delle 195 aree dove saranno costruite le nuove scuole e successivamente indirà il concorso di progettazione.Per lasono disponibili 400 milioni di euro.Alla scadenza del bando (28 febbraio) sono state presentate 1.088 candidature, per una richiesta che supera i 581 milioni di euro. Le regioni che hanno inoltrato più candidature sono: Lombardia (162), Emilia-Romagna (96), Campania (88), Veneto (87).Per lasono stati stanziati 300 milioni di euro.Le richieste hanno superato abbondantemente le risorse disponibili. Dopo la scadenza del termine del 28 febbraio, il Miur ha contato 2.859 domande. Il totale dei finanziamenti richiesti supera i 2,8 miliardi di euro. Il Miur dovrà quindi procedere ad un ampio lavoro di scrematura.Le cinque regioni che hanno inoltrato più candidature sono: Lombardia (392), Campania (297), Veneto (221), Piemonte (199), Calabria (187).Per lasono complessivamente disponibili 3 miliardi di euro: 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni e 600 milioni per la fascia 3-5 anni.Per le Per, con una richiesta di finanziamenti pari a oltre 2,1 miliardi di euro. Le regioni che hanno inoltrato più domande sono: Lombardia (163), Emilia-Romagna (134), Campania (113), Toscana (108), Piemonte (92).Per gli asili nido, su 2,4 miliardi disponibili, sono arrivate richieste per 1,2 miliardi di euro. Il Miur ha quindi deciso di riaprire i termini del bando fino al 31 marzo 2022. Il Miur ha reso noto che sosterrà la partecipazione dei Comuni con webinar e attraverso la task force di esperti dell’Agenzia per la Coesione, anche assicurando ai Comuni più tempo per le verifiche di vulnerabilità.“Nel complesso abbiamo registrato un’ottima partecipazione - sottolinea il Ministro dell’Istruzione,- Dagli Enti locali è arrivata una risposta molto positiva per quanto riguarda in particolare la costruzione di nuove scuole, mense e palestre. Anche per le scuole dell’infanzia abbiamo riscontrato un forte interesse dei territori, in particolare per la costruzione di poli integrati 0-6 anni”.“Abbiamo deciso di prorogare i termini del bando sugli asili nido per consentire una maggiore adesione - continua - Ci sono 2,4 miliardi di risorse a disposizione, un investimento eccezionale che abbiamo voluto con forza per potenziare, soprattutto nelle regioni del Sud, un segmento educativo in cui l’Italia mostra un ritardo rispetto agli altri Paesi Ue. Nelle scorse settimane abbiamo già siglato dei Protocolli d’intesa con la Coesione territoriale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Gestore Servizi Energetici (GSE) e Sport e Salute per sostenere scuole ed Enti locali e rendere più rapido il processo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Continueremo nei prossimi giorni, coordinando il potenziamento delle azioni della task force dell’Agenzia per la Coesione a sostegno dei Comuni”.