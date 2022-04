Architettura e paesaggio rurale, in arrivo bandi per 600 milioni di euro

08/04/2022 - Stanno per arrivare i bandi regionali per la tutela e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale.Il 6 aprile scorso il Ministero della Cultura (MIC) ha pubblicato il DM 107 del 18 marzo 2022 che ripartisce tra le Regioni e Province Autonome le risorse, pari a, assegnate all’Investimento ‘Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale’ contenuto nella Misura ‘Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ).Dei complessivi 600 milioni di euro,sono destinati aldi insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale, da selezionare mediante Avviso pubblico, emilioni di euro alle attività didel patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti.L’obiettivo dell’Investimento è quello di realizzare un numero complessivo diLe quote maggiori vanno a:, Lazio 48 milioni di euro, Veneto 43,4 milioni di euro, Piemonte 39,4 milioni di euro, Calabria 32,9 milioni di euro, Toscana 32,4 milioni di euro, Emilia-Romagna 28,7 milioni di euro, Sardegna 24,1 milioni di euro.In ottemperanza a quanto previsto dal PNRR,delle risorse allocabili territorialmente è, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. In questo caso la quota destinata alle Regioni del Sud è pari alA questo punto si attende la pubblicazione di Avvisi regionali, predisposti secondo lo schema elaborato dal MIC integrato dalle Regioni e Province Autonome in ragione dellee delle tipologie dell’architettura rurale.Entro ille Regioni e Province dovranno aver emesso i bandi, ricevuto le domande e trasmesso al MIC gli elenchi deglia finanziamento.L'iniziativa, lo ricordiamo, ha l’obiettivo diper dare nuova vita alle periferie e alle campagne, incrementare l’afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese e migliorare la tutela del paesaggio circostante., infatti, si punta a creare posti di lavoro, ridurre le disparità regionali e alleviare l’impatto della crisi, anche grazie alla valorizzazione dell’artigianato e dei prodotti agricoli locali.L’intento dell’investimento è quello di stimolare un processo sistematico di riqualificazione degli edifici rurali storici e di tutela del paesaggio,