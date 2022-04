Superbonus 110%, lavori in corso per 24 miliardi di euro

Superbonus, investiti 24 miliardi di euro

Superbonus, investimenti e lavori nelle Regioni

05/04/2022 - Come ogni fine mese, arriva puntuale l’aggiornamento di Enea con i dati nazionali e regionali relativi all’utilizzo del superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.Al 31 marzo 2022, i lavori incentivati con la detrazione del 11% hanno generato investimenti per più di 24 miliardi di euro, mentre risultano aperti più di 139mila cantieri.I dati dell’Enea relativi agli investimenti mostrano unIn totale sono state presentatecosì distribuite: 21.775 per interventi in condominio, 72.980 per lavori su edifici unifamiliari e 44.271 per lavori su unità immobiliari funzionalmente indipendenti.Si conferma il dato emerso anche nei mesi scorsi: il numero maggiore di interventi riguarda le, più facili da realizzare perché non subordinati ad assemblee e delibere condominiali.Glisono pari a 111.375 euro per gli edifici unifamiliari e a 96.976 euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.I lavori insono i più costosi: l’investimento medio è pari a 542.130 euro. Ne consegue infatti che, a fronte di un numero nettamente minore di lavori, gli investimenti per gli interventi sugli edifici condominiali ammontano a, cioè quasi la metà degli investimenti complessivi.Si conferma stabile, rispetto ai mesi scorsi, la situazione nelle Regioni: quelle nelle quali i cittadini stanno fruendo di più del superbonus 110% sono la Lombardia con oltre 21mila cantieri per un valore di 4.016.675.835 euro, il Veneto con quasi 18mila cantieri dal valore di 2.421.719.966 euro, il Lazio con oltre 12mila cantieri per un valore di 2.244.714.123 euro e l’Emilia Romagna con oltre 11mila cantieri per un valore di 2.016.047.628 euro.Il dato delle Regioni ricalca quello nazionale, con gli interventi nei condomìni che risultano inferiori in numero, ma superiori in termini di importo degli investimenti ammessi alle detrazioni.