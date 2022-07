Bitzer, alla scoperta della digitalizzazione a MCE 2022

01/07/2022 -

Alla Mostra Convegno Expocomfort 2022, presso i due stand combinati K21 e K29 nel padiglione 24, BITZER presenta in maniera multimediale la propria ampia gamma di prodotti con un focus sulla digitalizzazione, nonché l’offerta di servizi Green Point. I visitatori possono inoltre assistere alle conferenze organizzate dalla SCHAUFLER Academy, tenute in inglese e in italiano dagli esperti dell’azienda per tutti e quattro i giorni della fiera, dal 28 al 1º luglio 2022.“Quando si parla di comfort abitativo e lavorativo, la Mostra Convegno è per eccellenza il punto d’incontro globale dell’industria della climatizzazione. Negli anni passati ed in quelli a venire, riscaldamento e raffreddamento sono stati e saranno trattati come una soluzione unica (pompe di calore)”, afferma Gianni Parlanti, Managing Director di BITZER Italia e Green Point Servizi Industriali. “Già oggi le due tecnologie sono interconnesse. Al fine di sfruttarle con la maggiore efficienza energetica possibile, si può ricorrere a varie applicazioni digitali, che assicurano inoltre una manutenzione ottimale”. Alla fiera i riflettori saranno puntati sulla presentazione multimediale del mondo dei prodotti digitali BITZER e della rete di servizi Green Point: i visitatori della fiera possono apprezzarne la varietà, che comprende il BITZER Digital Network (BDN), le intelligenti soluzioni di controllo, così come i servizi Green Point e l’assistenza post-vendita.Le conferenze di 30 minuti presso lo stand K21 di BITZER consentono ai visitatori di approfondire le tematiche centrali per BITZER e l’intera industria nonché di ottenere maggiori informazioni sulle attuali tendenze e sugli ultimi sviluppi nel campo dei refrigeranti. “Lo sviluppo dei refrigeranti è uno degli argomenti più discussi e allo stesso tempo complessi nell’industria della refrigerazione e della climatizzazione. Di conseguenza, è anche uno dei principali temi di dibattito alla Mostra Convegno 2022. Cosa ci riserva il futuro?”, prosegue Parlanti.Un’importante conferenza in proposito tenuta dal Dr. Heinz Juergensen, Director Application Engineering and Product Performance di BITZER Germania, in inglese, e da Pietro Trevisan, General Manager di BITZER Italia, in italiano: “The EU F-Gas Regulation - The New Refrigerant Path from 2024 Onwards” // “Il Regolamento Europeo F-Gas - Il nuovo percorso dei refrigeranti dal 2024”. La storia ci insegna che le norme sui refrigeranti sono diventate più severe con ogni revisione. L’attuale regolamento europeo 517/2014 sui gas fluorurati ha indicato un percorso fino al 2030. La proposta di revisione pubblicata il 5 aprile 2022 prospetta un percorso oltre il 2050 con un phase-down estremamente più netto a partire dal 2024, che somiglia molto di più al cosiddetto “phase-out” già definito in questi termini da diversi importanti politici. La conferenza affronta l’impatto su refrigerazione e climatizzazione, le opzioni disponibili e i prossimi necessari passi per l’industria.Per assistere alle conferenze non è necessario prenotarsi in anticipo.“Think Big - Grandi scambiatori di calore e la strada verso l’efficienza nelle soluzioni in pompa di calore”, Piergiorgio Barbato“Compressori scroll ed a vite per alte temperature in applicazioni per pompa di calore”, Marco Caldognetto“Green Point - Service Cycle” (versione italiana), Alessandro Lovato“BITZER - La Rivoluzione Digitale”, Marco Caldognetto“BITZER - The Digital Revolution”, Eugen Bonelis“Green Point - Service Cycle” (versione inglese), Marco Candotti“Think Big - Large Heat Exchangers and the Road to Efficiency in Heat Pump Solutions”, Andrea Serena“Scroll and Screw Compressors for High Temperatures in Heat Pump Applications”, Dirk Schlehuber“The EU F-Gas Regulation - The New Refrigerant Path from 2024 Onwards”, Dr. Heinz Juergensen“Il Regolamento Europeo F-Gas - Il nuovo percorso dei refrigeranti dal 2024”, Pietro Trevisan“Green Point - Service Cycle” (versione italiana), Alessandro Lovato“Green Point - Service Cycle” (versione inglese), Marco Candotti“Integrated Know-How in BITZER Climate Controls Providing a Competitive Edge”, Claus Brunnenberger“Scroll and Screw Compressors for High Temperatures in Heat Pump Applications”, Dirk Schlehuber“Know-how integrato nei controllori BITZER Electronics - Vantaggi competitivi”, Gianmarco Gottardo“Compressori scroll ed a vite per alte temperature in applicazioni per pompa di calore”, Marco Caldognetto“The EU F-Gas Regulation - The New Refrigerant Path from 2024 Onwards”, Dr. Heinz Juergensen“BITZER - The Digital Revolution”, Eugen Bonelis“Il Regolamento Europeo F-Gas - Il nuovo percorso dei refrigeranti dal 2024”, Pietro Trevisan“BITZER - La Rivoluzione Digitale”, Marco Caldognetto“Know-how integrato nei controllori BITZER Electronics - Vantaggi competitivi”, Gianmarco Gottardo“Integrated Know-How in BITZER Climate Controls Providing a Competitive Edge”, Claus Brunnenberger“Green Point - Service Cycle” (versione inglese), Marco Candotti“Green Point - Service Cycle” (versione italiana), Alessandro Lovato“Think Big - Large Heat Exchangers and the Road to Efficiency in Heat Pump Solutions”, Andrea Serena“A Cool Job” and Presentation of the Handbook “Fundamentals of Refrigeration”, Volker Stamer‘‘Un lavoro cool” e presentazione del manuale “Fondamenti della refrigerazione”, Pietro TrevisanOltre a questa ampia offerta di conferenze in italiano e inglese, gli specialisti dei prodotti e dei servizi BITZER saranno disponibili per numerosi colloqui individuali con i visitatori della fiera.Per tutti quelli che non possono partecipare di persona alla fiera e apprezzare la varietà dei contributi, la SCHAUFLER Academy (il centro internazionale di formazione di BITZER) offre durante tutto l’anno corsi su temi di attualità per l’industria, tanto in presenza quanto a distanza: panoramica del programma di formazione della SCHAUFLER Academy . Gli ingegneri di progetto e i progettisti specializzati, così come i professionisti della manutenzione e dell’installazione di tutto il mondo sono chiamati a soddisfare le esigenze sempre maggiori legate alle norme in materia di ambiente ed efficienza, nonché ai nuovi refrigeranti e componenti elettronici. La formazione continua è pertanto essenziale. Gli esperti ingegneri e tecnici BITZER a cui sono affidati i corsi conoscono molto bene non solo i requisiti teorici, ma anche le condizioni operative degli impianti frigoriferi. Anche il miglior sistema non funzionerà mai in maniera ottimale se non è gestito da professionisti qualificati. Il programma didattico della SCHAUFLER Academy viene costantemente aggiornato e ampliato. In caso di interesse per specifici argomenti o lingue di insegnamento è possibile contattare il team del centro di formazione al seguente indirizzo e-mail: [email protected]