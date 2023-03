Gunnebo, nuove risorse per gli scenari del futuro

27/03/2023 -

Un assetto societario rinnovato, strategie competitive mirate e una gamma ampliata di prodotti e servizi per affrontare mercati sempre più dinamici: sono le frecce all'arco di Gunnebo Italia Entrance Control, una realtà che unisce l'esperienza decennale alla flessibilità di una struttura di nuova concezione. Ne abbiamo parlato con il Business Unit Entrance Control Manager, Emlio Zadra.Il 2022 è stato caratterizzato da importanti novità nel vostro assetto societario: da Business Unit di una multinazionale siete diventati una realtà indipendente, flessibile e versatile ma sempre con un grande gruppo alle spalle. Può descrivere in breve le motivazioni di questo cambiamento e i vantaggi che porterà ai clienti?La nuova realtà che formalmente muove i primi passi sul mercato, denominata Gunnebo Italia Entrance Control SpA, conserva l'esperienza e le professionalità maturate negli scorsi decenni come filiale della multinazionale svedese Gunnebo, leader nel settore della sicurezza.Il cambiamento deriva da un'operazione di delisting volontario che ha portato la proprietà dell'azienda, precedentemente diffusa in quanto quotata alla borsa di Stoccolma, ad essere riconducibile alla famiglia fondatrice con il supporto di un fondo d'investimento svedese. La nuova gestione ha operato scelte strategiche volte a massimizzare l'importanza nel gruppo dei segmenti in cui storicamente l'azienda ha dato i migliori risultati: per quanto riguarda il mercato italiano, fra i più interessanti in Europa, questi coincidono con elettronica e casseforti, gestite dalla società lombarda Gunnebo Italia Spa, e con il controllo degli accesi pedonali, che è il core business della nostra azienda con sede in Trentino, Gunnebo Italia Entrance Control SpA.La nuova organizzazione ci permette di focalizzarci maggiormente su quello che è stato tradizionalmente il nostro segmento d'elezione, il controllo accessi: da sempre veniamo identificati come esperti in questo campo e ora possiamo proporre ai clienti il nostro know-how specialistico con la flessibilità e la creatività che ci contraddistinguono, senza disperdere energie in altri settori. Il risultato per i clienti è un servizio ancora più mirato e puntuale, che ci permette di seguirli con maggior agilità e con un focus più preciso sulle loro esigenze di controllo accessi.Il fatto di essere comunque rimasti una società facente parte del grande gruppoha peraltro conseguenze positive non trascurabili per i clienti: possiamo garantire una solidità e una continuità nelle forniture e nell'assistenza che ci permettono di competere ai più alti livelli del mercato, con piena soddisfazione anche delle aziende di maggiori dimensioni che spesso hanno esigenze non gestibili da realtà più piccole.In questo periodo per la maggior parte settori industriali la domanda è aumentata, ma le difficoltà negli approvvigionamenti e le dinamiche inflattive hanno complicato lo scenario. Com'è andata per Gunnebo?Le complesse situazioni che hanno caratterizzato logistica e supply chain in tutti i settori compreso il nostro sono proprio il tipo di circostanza in cui i vantaggi dell'appartenenza a un grande gruppo industriale risaltano al meglio: siamo riusciti a evadere tutti gli ordini e continuiamo a farlo. Ci sono state indubbiamente circostanze in cui rispettare i tempi di consegna è stato complesso, soprattutto per le difficoltà nel reperimento di alcuni componenti elettronici, ma la dimensione del gruppo ci ha comunque garantito una forza contrattuale e uno status di partner preferito rispetto alla maggior parte dei fornitori che ha permesso ai nostri tempi di consegna di allungarsi in misura trascurabile o comunque minore rispetto alla media del segmento, anche nei periodi di maggior tensione.Per quanto riguarda le dinamiche dei prezzi, le abbiamo indubbiamente dovute subire entro certi limiti - i preventivi per materie prime e trasporti hanno conosciuto volatilità mai registrate prima - ma siamo sempre riusciti ad assumerci il rischio delle fluttuazioni, mantenendo i preventivi per i nostri clienti validi per una durata tale da consentire un completamento del processo d'acquisto senza sorprese in corso d'opera; le prospettive sono di un generale miglioramento anche su questo fronte, con una diminuzione dell'imprevedibilità dei principali mercati di approvvigionamento e dei fattori produttivi.I clienti in linea generale hanno compreso e apprezzato il modo in cui ci siamo adoperati per limitare al minimo le variazioni dei listini e sanno che continueremo a cercare di garantire la massima stabilità possibile alle nostre offerte.Nei segmenti principali che trattate, quali fra le soluzioni che proponete ha riscosso maggior successo quest’anno?Gunnebo a livello globale è leader incontrastata nel segmento dei varchi automatici - per intenderci, i varchi simili al nostro SpeedStile, che infatti è il più imitato sul mercato. L'Italia non fa eccezione, con i vari modelli di SpeedStile che rappresentano senz'altro il nostro prodotto più venduto. Particolarmente indicato nei centri storici e negli edifici ristrutturati è il modello FLs, compatto e inseribile facilmente anche in spazi contenuti; ha inoltre un impatto visivo leggero grazie alle linee sottili e alla trasparenza delle ante.Oltre all'eleganza, SpeedStile è apprezzato per un'affidabilità che lo distingue dalle imitazioni low-cost. Garanzia di minori necessità di manutenzione che nel tempo implicano anche un notevole risparmio. E l'orizzonte temporale è lungo per chi acquista i nostri prodotti, grazie alla loro robustezza e durata: per questo la maggior parte dei nostri clienti sono aziende che ritornano da noi dopo aver provato la qualità delle nostre soluzioni.Quali aspetti della vostra produzione sono più apprezzati dai clienti?Le varie tipologie di clienti valutano positivamente aspetti diversi della nostra offerta. I clienti del settore mass transit, per esempio, hanno spesso necessità di customizzazione che vanno oltre l'aspetto estetico, riguardando anche l'integrazione del controllo accessi in sistemi di gestione particolarmente evoluti o l'utilizzo di tecniche di riconoscimento di nuova generazione. Seguire queste richieste implica capacità evolute a diversi livelli: competenze, esperienza e professionalità, delle quali fortunatamente disponiamo in abbondanza, oltre a risorse per far fronte agli investimenti spesso ingenti necessari per le fasi, a volte lunghe, di sintonia fine e adattamento a richieste fortemente innovative.Le possibilità di personalizzazione dal punto di vista estetico e tecnologico sono gestite al meglio anche in altri settori: un importante progetto in un ufficio aperto al pubblico che necessita al contempo di elevati requisiti di sicurezza ha per la prima volta deciso di introdurre un sistema di controllo accessi basato sul riconoscimento facciale e il progettista si è rivolto a noi, confidando nella nostra capacità di integrare il software di riconoscimento e di interfacciare le telecamere con i meccanismi di apertura, ottenendo un sistema automatico di controllo accessi fortemente innovativo per il tipo di installazione in cui è inserito.Fra le caratteristiche apprezzate in tutti i settori, infine, va ricordata la disponibilità garantita di pezzi di ricambio anche per soluzioni da noi progettate e installate a inizio millennio. Sappiamo di realizzare barriere fatte per durare e quando un cliente arriva chiedendo un pezzo di ricambio per una barriera di vent'anni fa non ci stupisce affatto che sia ancora in uso e perfettamente adatta al suo scopo: oltretutto, poiché praticamente tutti i componenti delle nostre barriere sono realizzati internamente nel nostro stabilimento, non c'è il rischio che l'azienda produttrice li abbia tolti dal catalogo ricambi. I clienti hanno quindi la possibilità di far fruttare a lungo, anche per decenni, la robustezza dei nostri impianti.E per quanto riguarda il servizio?I progettisti sono entusiasti anche dell'assistenza che ricevono nella fase progettuale: se desiderano inserire nostri prodotti nel loro progetti, possono inviarci le proprie tavole e pensiamo noi a tutto, scaricando i modelli BIM e inserendo le barriere. Ma non solo: siamo in grado di proporre soluzioni di tamponamento per accessi di misure fuori standard e di fornire un aiuto all'architetto nella progettazione di elementi accessori (come i supporti per i lettori) o di servizio (cavi o predisposizioni per l'impiantistica elettrica) e nella loro integrazione nel progetto. Il designer ottiene così un layout completo senza dover perdere tempo in aspetti marginali potendosi dedicare appieno alla parte più creativa del lavoro.Siamo inoltre in grado di fornire una stima accurata dei costi di realizzazione in modo da poter inserire nel capitolato anche le voci di conto economico previsionale, oltre alle descrizioni tecniche degli elementi.Un altro aspetto che sorprende piacevolmente i nostri clienti è la possibilità di visionare rendering tridimensionali animati in realtà aumentata in tempo reale: la nostra app permette di visionare direttamente in cantiere il posizionamento e l'aspetto delle barriere, attraversando in modo virtuale ma decisamente realistico le barriere e verificando come il meccanismo di apertura e chiusura interagisce con l'utilizzatore e l'ambiente.Quali novità sono previste per il 2023?Per avere una visione d'insieme delle novità che potremo proporre nel 2023 occorre ricordare un'importante acquisizione: a far parte del gruppo Gunnebo è infatti recentemente entrata HC2, realtà italiana produttrice di porte girevoli e bussole di sicurezza certificate per il mercato italiano ed estero. Grazie a questa importante acquisizione Gunnebo conferma la posizione di leadership nel mercato del controllo automatico degli accessi pedonali. Le soluzioni che Gunnebo è in grado di realizzare, vengono intermanete progettate e prodotte nei nostri stabilimenti, un valore che i nostri clienti dimostrano di apprezzare sia in fase di acquisto che nel post vendita. Sono inoltre previste importanti introduzioni nella gamma degli SpeedStile che sarà ampliata e rinnovata.Infine, sul fronte del servizio, va segnalato il numero verde dedicato esclusivamente all'Entrance Control; chiamando il numero 800 699 978 i clienti potranno avere a disposizione personale qualificato e assistenza in tempo reale.