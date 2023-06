Il nuovo volto a colori dello spazio milanese di Kerakoll

12/06/2023 -

Kerakoll Brera Studio

Il progetto di restyling dello showroom Kerakoll a Milano

mette in luce abbinamenti intensi e audaci alternati a tonalità pastello, dove texture e finiture si accordano tra loro nello spazio. Il risultato dà vita a episodi di design totale in cui l’arredo si fa atmosfera e gli ambienti acquistano forte personalità.

Kerakoll Brera Studio - L’ingresso - Ph. Salva Lopez

L’

è uno spazio accogliente che favorisce l’interazione. Il nuovo pavimento è stato realizzato con la superficie Legno+Color Medium KK 131, posato a spina italiana. Una nuova superficie Wallpaper KK 60 si staglia sulla parete crema.

L’imbotte ospita un quadro di colore realizzato nei toni polverosi della palette Dusty Yellow a finitura Wallcrete. Nuove sedute ed elementi con contorni organici e colori accesi aggiungono un’impronta dinamica all’ambiente. Sulla parete di destra, una selezione di forme irregolari rivestite con

crea nuove combinazioni colore e piccoli quadri astratti, mostrando come la palette Kerakoll possa essere utilizzata non solo per grandi campiture, ma anche per ricolorare supporti diversi come legno, metallo e piastrelle in ceramica.

Kerakoll Brera Studio - Area Lounge - Ph. Salva Lopez

Rivista nei toni e negli arredi, l’

è il luogo perfetto per la progettazione grazie alla

, una parete che presenta l’intera palette di

. Il pavimento in Cementoresina KK 121 e le pareti in Decor KK 127 propongono tonalità neutre e terrene, in contrasto con i toni freddi che ricoprono le sedie e gli sgabelli imbottiti, realizzati su disegno di Martino Gamper.

Kerakoll Brera Studio - Meeting Room - Ph. Salva Lopez

La

dello showroom

è stata completamente rivista nelle finiture e arredi. L’imbotte in tinta crea una continuità con lo spazio attiguo e le vetrine esterne. Disegnato da

, il

ha gambe in tonalità celeste KK 26 e ripiano ocra KK 102, entrambi in Microresina.

Anche le

disegnate da

per

sono ricolorate con Microresina KK 110. All’interno della sala, la Color Library consente di consultare tutti i campionari Color Collection e

, per poter confrontare i toni delle palette durante la fase di progettazione. In particolare, paesaggi astratti mostrano le possibili combinazioni tra fughe colorate e piastrelle in ceramica di vari formati.

Kerakoll Brera Studio - Il bagno - Ph. Salva Lopez

Il

presenta un delicato accostamento di verdi, gialli e grigi, con l’inserto di una vasca realizzata in Cementoresina KK 51 dal sapore tropicale, così come il pavimento. Con l’aggiunta di una mensola gialla in Cementoresina Wall KK 88 e di vasi organici e irregolari, oggi è uno spazio ancora più accogliente e di impatto.

Kerakoll Brera Studio - Arredi Site-Specific - Ph. Salva Lopez

A completare il nuovo volto a colori dello showroom

, una serie di

, pezzi unici realizzati in legno su disegno di Martino Gamper per Kerakoll. Le sedute con forme geometriche e giocose, ispirate ad elementi naturali, contribuiscono a creare un’atmosfera informale e rilassata.



Uno luogo in perpetuo cambiamento. Come un organismo naturale, anche lo spazio è destinato a mutare forma per adattarsi a contesti e situazioni differenti. Il restyling firmato Gamper mostra una nuova veste degli spazi - attuali ed essenziale - mettendo in luce un’esperienza emozionale e interattiva grazie ai colori e le superfici di Kerakoll, Color Collection e Fugabella Color.

Un gioco tra architettura e colore. Tra passato, presente e futuro da creare:firma il progetto di restyling dello. Pensato per guardare e toccare i colori e le superfici di- 150 colori e 15 superfici per ricolorare pavimenti e rivestimenti, ma anche mobili, porte, infissi interni ed esterni e corpi riscaldanti, e 50 colori per la stuccatura di ceramiche, mosaici e pietre naturali - ildi via Solferino 16 è il luogo dove poter confrontarsi con il team Kerakoll per condividere ogni esigenza progettuale.Gamper ha creato un universo di texture e finiture variopinte, che si fondono su pareti, pavimenti e complementi d’arredo, in un’alternanza di tinte intense e tonalità pastello, arredi site-specific e pre-esistenti. Un progetto che aggiunge agli spazi dello showroom Kerakoll ulteriori livelli estetici e concettuali.In continuità con l’ installazione Plinthos - realizzata da Gamper in occasione della Milano Design Week 2022 - Kerakoll ha chiesto nuovamente al designer trentino di reimmaginare gli spazi dello showroom di Brera in occasione dell’edizione 2023. È nato così Strato, un allestimento che esplora il tema del cambiamento perpetuo dello spazio, dove forme e colori si intrecciano rivelando il concetto di stratificazione come rinnovamento dell’esistente, un approccio al design che si accorda con la filosofia del brand emiliano.Il nuovo progetto diKerakoll a MilanoKerakoll a Milano