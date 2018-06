Perchè è importante la casa per gli italiani?

La casa per gli italiani, un presidio costante

La casa per gli italiani, il tema ‘green’

La casa per gli italiani è sempre più smart con l’IoT

Analizzando i dati Doxa emergono due maxi filoni per cui gli italiani si dichiarano disposti a mettere mano al portafoglio: sicurezza, soprattutto per impianti antintrusione e/o dispositivi per monitorare allagamenti, incendi o cortocircuiti; e comfort, ossia termostati/climatizzatori ed elettrodomestici. Tutto con l’obiettivo di limitare i consumi e gli sprechi energetici.





08/06/2018 - Sembra una banalità, ma. Per 4 italiani su 10 la propria abitazione rappresenta undal mondo esterno. A dichiararlo sono i dati dell’osservatorio nazionale, che lancia un HUB di condivisione e confronto per tutti gli operatori di settore.Partendo dai dati sull’opinione dell’abitare di ciascuno di noi, attraversodislocati sull’intero territorio nazionale, “Siamo entrati nelle case degli italiani per capire come le scelgono, come le vivono, come le cambiano, come le vorrebbero…”- spiega– “È nostro desiderio diventare un punto di riferimento per aziende, manager e professionisti del settore. Partendo proprio da un serbatoio unico di informazioni”.Oggi il 48% degli italiani trascorrerispetto a 10 anni fa e non solo nelle ore serali.Un italiano su 3 è solito lavorare a casa e, di questi, il 70% lo fa anche più volte alla settimana. Tendenza diffusa fra tutte le classi d’età, inclusi gli over 54.Si tratta per lo più di lavoratori autonomi, ma non mancano i dipendenti (27%). Il 35% è composto da uomini, a conferma del fatto che “La casa è sempre meno appannaggio solo femminile e sempre più un luogo di espressione anche maschile, anche nell’organizzazione degli spazi abitativi e nella scelta degli arredi”, come precisa Paola Caniglia di Doxa.Insomma, la casa è sempre più polifunzionale e pronta ad interpretare al meglio le esigenze complesse di tutti i membri della famiglia, millennials compresi.Il 75% degli intervistati si dichiara sensibile al temagreen. E gli over 54 più di tutti, anche in un’ottica di protezione delle generazioni future (come dichiara il 33% del campione).Dai risultati di Casa Doxa risulta che il 78% degli intervistati mantiene in casa una temperatura non superiore ai 20° e il 71% stacca abitualmente le spine dei dispositivi non in carica, comportamenti a cui si lega anche l’acquisto didi classe energetica elevata (86% degli intervistati) e(76%).Sul fronte dellaemerge che quasi due terzi della popolazione è disposta ad investire nellae negli oggetti ‘intelligenti’.