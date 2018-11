Centrale per la progettazione, la Sicilia ne crea una propria

Ufficio speciale per la progettazione regionale

Le funzioni dell’Ufficio speciale per la progettazione regionale

Centrale per la progettazione, l'idea del Governo

14/11/2018 – Alla Sicilia la Centrale per la progettazione ideata dal Governo piace tanto da istituirne subito una di portata regionale. Con la delibera 426/2018 , la Giunta ha approvato l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la progettazione regionale.L’Ufficio speciale resterà in vita per tre anni, dopo i quali si valuteranno i risultati della sua attività. Al suo interno lavoreranno 50 persone, provenienti da altre strutture della Regione, prevalentemente ingegneri, architetti, geologi e geometri.L’obiettivo, come si legge nella delibera, è ottimizzare le professionalità tecniche degli Uffici centrali e periferici nell’ambito di una nuova struttura temporanea. L’Ufficio speciale, secondo le intenzioni della Regione, sarà determinante per velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche, imprimendo “particolare impulso e celerità al completamento delle relative attività progettuali”.La nuova struttura avrà la finalità di dirigere e coordinare l’intera attività di progettazione delle opere pubbliche regionali e supporterà i Comuni, spesso carenti di professionalità interne, che potranno avvalersi del know how della Regione stipulando delle convenzioni.L’Ufficio speciale si occuperà inoltre di esecuzione e collaudo dei lavori pubblici nonché di ogni altra attività rientrante nei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici.Ricordiamo che, secondo le intenzioni del Governo, la Centrale per la progettazione sarà istituita con la Legge di Bilancio per il 2019. La struttura opererà con 300 dipendenti, in parte trasferiti da altre Amministrazioni, in parte selezionati con concorso pubblico, e costerà 100 milioni di euro all'anno. Al contrario di quanto stabilito in Sicilia, non è previsto un termine per la sua attività.