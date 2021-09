Festival Edilizia Leggera: sarà Torino la capitale del colore e delle finiture 2021

22/09/2021 - Parola d'ordine #FELtorino2021. Il, che era previsto inizialmente per Novembre 2020, andrà in scena nelle nuove date, sempre apressoDopo un anno di pausa dalle fiere in presenza, e un episodio di fiera virtuale, l’esigenza ora di imbianchini, Imprese edili, decoratori e titolari di negozi di edilizia professionale, è quella di incontrarsi di nuovo, e lo faranno al FEL, che giunto ormai alla sesta edizione, sceglie ilper dialogare con la filiera del colore del nord‐ovest, supportati anche dalla co‐presenza della storica fieraTornano gli eventi, gli spettacoli, gli intrattenimenti, ma soprattutto le iniziative da parte delle aziende per. Si moltiplicano gli spazi espositivi, e tornano le, grandi piazze assegnate alle aziende dedicate interamente alla dimostrazione tecnica e all’informazione commerciale, dove applicatori e aziende si possono incontrare all’insegna della condivisione e dell’aggiornamento professionale.Anche quest’anno dalle regioni di mezza Italia si preparano a partire Pullman carichi di professionisti. Saranno infatti i principali rivenditori e colorifici d’Italia a organizzare direttamente le, pianificando le attività con i propri fornitori, e tutti insieme renderanno questa edizione di FEL un evento dinamico e altamente targettizzato.Il mondo del colore in edilizia si incontra al FEL, presso Lingotto Fiere il 18‐19‐20 novembre 2021 a Torino.scaricabile dal sito www.FEL.edilizialeggera.it.