Sblocca Cantieri, ecco il secondo elenco di 44 opere prioritarie da 13 miliardi

17/06/2021 – È stata sottoposta all’attenzione del Parlamento la lista di 44 opere prioritarie, da oltre 13 miliardi di euro, da affidare a 13 commissari.Si tratta della seconda lista,dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, che si aggiunge al, per le quali lo scorso aprile sono stati. Le due liste di opere prioritarie sono state elaborate in attuazione dellaSe, scrive il Ministero in una nota, il Parlamento esprimesse parere favorevole, diventerebbero 101 le opere commissariate, per un valore complessivo di 95,9 miliardi di euro, di cui 28,7 miliardi al Nord (30%), 27,2 miliardi al Centro (28%) e 40 miliardi al Sud (42%).Le 44 opere proposte, per un valore di 13,2 miliardi di euro sono così suddivise:6 al Nord (1,6 mld di euro)4 al Centro (0,5 mld di euro)8 al Sud (2,1 mld di euro)8 al Nord (5,4 mld di euro)5 a Centro (1,1 mld di euro)2 al Sud (0,4 mld di euro)1 al Centro (0,7 mld di euro)1 al Sud (1,1 mld di euro)1 al Nord (0,075 mld di euro)6 al Centro (0,1 mld di euro)2 al Sud (0,01 mld di euro)sono state considerate prioritariamente quelle inserite in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progettazione, con un quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti positivi dal punto di vista socioeconomico.Leproposte per il commissariamento sono finalizzate ad agevolare la connessione con le aree interne del Paese, ad adeguare la viabilità ai mutati fabbisogni di trasporto e ad aumentate ladelle infrastrutture. Nell’elenco ci sono interventi sulla SS28 Tangenziale di Mondovì, sulla SS64 Porrettana, sulla SS80 Gran Sasso d’Italia, sulla SS372 Telesina, sulla SS268 del Vesuvio, sulla ‘Aurelia bis’ in Liguria.Per quanto riguarda le, alcune opere da commissariare riguardano anche i luoghi interessati dai Giochi Olimpici invernali 2026 di Milano-Cortina. L’elenco propone l’adeguamento del tracciato per l’adduzione al tunnel ferroviario transfrontaliero del nuovo collegamento Torino-Lione, interventi per i collegamenti con porti e aeroporti e l’elettrificazione di linee ferroviarie al Sud.Nel settore del, le opere da commissariare riguardano la metropolitana di Catania, con il prolungamento fino all’aeroporto di Fontanarossa, e il potenziamento di linee tranviarie a Roma.“Con questo secondo elenco presentato al Parlamento manteniamo l’impegno di velocizzare la realizzazione di opere attese da anni e di creare un sistema di verifica sullo stato di attuazione tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dei relativi cronoprogrammi e degli stati di avanzamento” ha commentato il Ministro Giovannini.Giovannini ha spiegato che i commissari potranno contare sul supporto dell’unità di contatto creata presso il Ministero e che col nuovo DL Semplificazioni è stata aperta una pagina per velocizzare l’autorizzazione e l’attuazione. “In futuro – ha concluso il Ministro Giovannini - il ricorso ai commissariamenti dovrà essere un evento eccezionale, perché le nuove procedure dovrebbero permettere di realizzare le opere nei tempi previsti”.