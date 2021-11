Siti archeologici, la Regione Puglia ne finanzia la valorizzazione

25/11/2021 - La Regione Puglia stanzia 10 milioni di euro a favore degli enti locali per la valorizzazione e la fruizione di siti archeologici.La Giunta Regionale ha approvato la delibera che avvia una nuova linea di attività nell’ambito della strategia “SMART-IN – Valorizzazione dei Luoghi della cultura”, finanziata nell’ambito del POR Puglia 2014-2020.Saranno finanziati, con un massimo di 1 milione di euro ciascuno, gli interventi di:- messa indi siti di rilevanza storica, per garantire continuità alle attività di ricerca archeologica;- valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico venuto alla luce, con la realizzazione di veri e propri “”.Per essere selezionati e finanziati, i progetti dovranno contemplare sia, sia interventi volti a(nella misura massima del 10% del costo totale del progetto)., per i quali sarà attivata la collaborazione con le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio e con le altre istituzioni pubbliche e private coinvolte sul territorio.“Quello che auspichiamo - ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray - è che gli Enti locali colgano questa importante opportunità per definire progetti connotati da un approccio innovativo e inclusivo, per renderli, e centrali nelle iniziative di promozione di laboratori didattici e ludico-ricreativi connessi alla conoscenza della storia antica e del patrimonio archeologico ed etnoantropologico dei territori, rivolto ai bambini e ai ragazzi oltre che a diversi target di pubblico interessati ad una esperienza di fruizione completa e innovativa del nostro territorio”.La Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturaliper la candidatura e la selezione dei progetti.Saranno considerati ammissibili a finanziamento gli interventi che riguardanoe che prevedono attività di ricerca scientifica, storica ed archeologica per favorire il miglioramento delle conoscenze del patrimonio archeologico, messa in sicurezza del patrimonio archeologico venuto alla luce con le connesse opere per l’accessibilità e fruibilità degli stessi beni, in ottica di promozione turistica e nell’ambito di iniziative di inclusione sociale e culturale, implementazione di soluzioni tecnologiche e innovative per accrescere il valore esperienziale della fruizione dei siti medesimi e del patrimonio archeologico e culturale qui presente.