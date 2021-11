Crateri sismici, via libera ai primi progetti del PNRR per 478 milioni di euro

Dal PNRR 200 milioni di euro ai borghi

Alle infrastrutture stradali 175 milioni di euro



Progetto Case, 60 milioni di euro per il recupero

33,5 milioni di euro per le stazioni ferroviarie

26/11/2021 - Rigenerazione urbana di borghi, paesi e città danneggiati dai terremoti; progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali; recupero e rifunzionalizzazione degli alloggi del Progetto Case; riqualificazione delle stazioni ferroviarie.Sono i quattro progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) per le aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016 - per complessivi- che hanno ottenuto il via libera con l’intesa raggiunta mercoledì dalla Cabina di Coordinamento.La Cabina di Coordinamento è presieduta dal, Giovanni Legnini, ed è composta dal Capo del Dipartimento, Elisa Grande, il Capo della, Carlo Presenti, i presidenti delleAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria e idei territori interessati.Il primo dei quattro progetti riguarda la rigenerazione urbana di borghi, paesi e città danneggiati dai terremoti, con uno stanziamento iniziale di 200 milioni di euro per i due crateri, che saranno successivamente integrati, per la riparazione dei danni inferti dal sisma, con 300 milioni per il 2009 con i fondi della Struttura di Missione, e con 400 milioni provenienti dalla contabilità speciale del Commissario per i territori colpiti dal sisma 2016.Il secondo progetto riguarda le infrastrutture stradali di rilievo nazionale che interessano le due aree, ed è dotato di risorse per 175 milioni di euro, con le quali viene finanziata la progettazione e parte dei lavori, affidando al Contratto di programma tra Ministero Infrastrutture ed Anas il finanziamento del fabbisogno residuo. Gli interventi riguardano le strade statali Salaria (Rieti-Sigillo), la Picente (Amatrice-L’Aquila), la Piceno Aprutina, la Pedemontana Teramo-Ascoli, la Tre Valli Umbre, la statale 78 (Amandola-Sarnano-Servigliano).Altri 60 milioni sono destinati al recupero e alla rifunzionalizzazione degli alloggi temporanei realizzati a L’Aquila dopo il 2009 (Progetto Case), che verranno poi messi a disposizione dei volontari, dei docenti e del personale del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale che sarà realizzato nella città, come previsto dall’ultima legge di Bilancio.L’altro progetto avviato riguarda la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di alcuni centri del cratere, con un finanziamento di 33,5 milioni di euro. Si tratta, in particolare, delle stazioni di Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano, Tolentino, Tolentino Campus, Spoleto, Baiano, Teramo, L’Aquila, Antrodoco e Rieti.Il, finanziato dal Fondo complementare nazionale, è dotato di 1 miliardo e 780 milioni di euro . I progetti approvati mercoledì ricadono tutti nella prima misura, dedicata a, che ha una dotazione di poco più di un miliardo, e che dovranno essere definiti entro la fine del 2021. La seconda misura è finalizzata alcon uno stanziamento di, gran parte dei quali destinati alle imprese.