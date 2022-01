Immobili pubblici dismessi, il Demanio li affida ai privati

Immobili pubblici dismessi, i beni messi a bando

05/01/2022 - 22 immobili del patrimonio non strumentale di proprietà dello Stato saranno affidati in concessione/locazione di valorizzazione dall’Agenzia del Demanio per valorizzarli dal punto di vista economico, sociale, culturale e turistico, sottraendoli al degrado e aprendoli al pubblico.Si tratta di immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale che rappresentano un ventaglio variegato di tipologie del, tutti strettamente legati ai contesti paesaggistici e urbani, al tessuto socio-culturale e alle comunità locali di riferimento.Attraverso bandi pubblici, i beni saranno affidati, per un, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione.I bandi sono pubblicati nella. C’è tempo fino alle ore 12.00 delper presentare l’offerta.L’Agenzia del Demanio - si legge nel comunicato che annuncia l’iniziativa -, riconoscendo un valore intrinseco alla moltitudine di beni disseminati sul territorio nazionale, individua quindi diversi percorsi al fine di, mediante gli strumenti legislativi disponibili e nel rispetto delle identità ed esigenze dei singoli territori.Queste nuove opportunità di riuso e rigenerazione di immobili dello Stato - prosegue la nota - sono inserite nell’ambito del, il programma promosso dall’Agenzia del Demanio, dal MiC, da ENIT e da Difesa Servizi SpA, in stretta collaborazione con altri Ministeri e partner istituzionali coinvolti.Un filone sviluppato in coerenza al Piano Strategico del Turismo 2017-2022, con l’obiettivo di riunire, sotto un unico brand, le reti tematiche associate dall’obiettivo comune della, favorendo nuove attività legate al turismo sostenibile, alla cultura, allo sport, alla formazione, alla mobilità dolce e alla tutela dell’ambiente, attraverso il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato.Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo a Sagrado (GO)Ex Casermetta difensiva di Monte Croce Carnico a Paluzza (UD)Ex Casello Roccolo a Pieve di Cadore (BL)Ex Casello Ronchi a Pieve di Cadore (BL)Stazione SottoCastello a Pieve di Cadore (BL)Casello Bacucco sul Po ad Ariano nel Polesine (RO)Ex Chiesa di San Cristoforo, alloggio indipendente e giardino a MantovaUnità immobiliare di Via Stenico a CremonaVilla Lieta già Boyd con parco e pertinenze a Sanremo (IM)Teatro Rossi a PisaVilla Carducci Pandolfini a FirenzeFaro del Cardeto ad AnconaCasa con Giardino adibita a Dogana a Grottammare (AP)Ex Dogana Torre di Badino a Terracina (LT)Bastione Sperone a Capua (CE)Gran Maestrato di San Lazzaro a Capua (CE)Casa cantoniera della ferrovia Appulo-Lucana a Irsina (MT)Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS) (nella foto)Ex Caserma Calderi di Ortigia a Siracusa (SR)Real Casa dei Matti a PalermoCarcere di San Vito ad AgrigentoCasello Ferroviario Villa Margi a Reitano (ME)