NORMATIVA Al restauro di una chiesa con fondi pubblici si applica il Codice degli Appalti di Rossella Calabrese Rossella Calabrese Anac: lavori e progettazione vanno affidati secondo il Codice, se l’ente finanzia in maniera cospicua

19/01/2022

Una chiesa di Cagliari. Ph. Sergio Pianti - chiesedisardegna.weebly.com

19/01/2022 - Una parrocchia che riceve finanziamenti pubblici per il restauro della chiesa e del sagrato deve applicare il codice degli appalti e la normativa dei lavori pubblici, come un qualsiasi ente pubblico.



Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), intervenendo sulla richiesta di parere avanzata dalla Regione Autonoma della Sardegna.



La Regione ha finanziato oltre la metà dei costi di un importante lavoro di restauro - l’importo totale supera 1 milione di euro - di un complesso ecclesiale di dichiarato interesse culturale storico artistico, ubicato a Cagliari.



Poiché i lavori di restauro, come ha sottolineato l’Anac nel parere firmato dal presidente Giuseppe Busia, “sono di importo superiore a 1 milione di euro e sono sovvenzionati per oltre il 50% dalla Regione”, la parrocchia dovrà applicare il codice dei contratti pubblici sia per l’esecuzione di tutti i lavori che per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.