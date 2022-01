Concorsi di progettazione e di idee nei Comuni, ecco il bando-tipo

17/01/2022 - Un bando-tipo per concorsi di progettazione e idee destinato ai piccoli Comuni che, grazie al “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, bandiranno concorsi per acquisire progetti da realizzare con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Lo ha messo a punto l’, in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il bando-tipo è un contributo tecnico pensato da Anac, in vista della ripartizione delle risorse.Gli enti beneficiari delsono localizzati nele nelle, nelle regioni, e nei comuni ricompresi nella mappatura delleAl Fondo accedono comuni con, ma anche lee lecomprese nelle aree indicate dal Fondo.Per essere finanziati dal Fondo, i concorsi devono mirare ad acquisireutili a realizzare uno di questi- transizione verde dell’economia locale;- trasformazione digitale dei servizi;- crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;- sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo turistico, ricerca e innovazione sociale, cura della salute, miglioramento dei servizi per l’infanzia.I progetti devono, ed essere agevolmente e celermente realizzabili.