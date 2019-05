Terre e rocce da scavo, ecco la linea guida per riutilizzarle

28/05/2019 - Il Consiglio Federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha approvato la Delibera 54/2019 ‘Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo’, una tematica di rilevante importanza per molti cantieri e opere.La Linea guida aiuterà a sciogliere alcuni dubbi interpretativi della normativa, cheaveva compiuto notevoli passi avanti riunendo in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.Il DPR 120/2017, inoltre, disciplina l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 c.1, lett. c) e le terre e rocce provenienti dai siti oggetto di bonifica e introduce un apposito regime per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.Ricordiamo, infatti, che il DPR 120/2017 assoggetta i materiali da scavo al regime di cui all’art. 184bis del Codice Ambiente (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) secondo le seguenti regole:- per le terre e rocce da scavo prodotte in, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo II del DPR (art. 8-19). Per tali tipologie è prevista la presentazione di un Piano di Utilizzo il cui iter procedimentale è soggetto alla disciplina dettata dagli articoli di cui sopra;- per le terre e rocce da scavo prodotte in, ossia non superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo III del DPR (art. 20-21). Per tali tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21;- per le terre e rocce da scavo prodotte in, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività non soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dal Capo IV del DPR che richiama gli art. 20 e 21. Pertanto, anche per queste tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.Fra le novità più significative - sottolinea il Snpa - vi è l’affermazione dell’impostazione adottata da Arpa Liguria nel territorio regionale circa il, che non prevede la determinazione numerica di un valore, ma introduce il concetto di ‘compatibilità geologica’.