Rinnovabili, sprint a fotovoltaico, agrovoltaico e sonde geotermiche

02/03/2022 - “Un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali”.Così il Governo ha definito le misure finalizzate a semplificare la diffusione delle rinnovabili, contenute nel DL 17 del 1° marzo 2022 per il contenimento dei costi dell’energia e del gas, lo sviluppo delle energie rinnovabili e il rilancio delle politiche industriali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.Il DL dispone che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici, come definiti alla voce 32* dell’allegato A al, odiversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è consideratae non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni, atti amministrativi di assenso e autorizzazione paesaggistica.Restano subordinati ad autorizzazione paesaggistica gli impianti che ricadono inPer gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato previsto dal. Le condizioni e le modalità per l’estensione di quel modello anche a questi impianti saranno definite entro 60 giorni dal Ministero della transizione ecologica.Semplificazioni in arrivo anche per il fotovoltaico in area agricola - sia per gli impianti con moduli collocati a terra che per gli impianti agrovoltaici - purchè occupino non più del 10% della superficie agricola aziendale e (gli agrovoltaici) prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola e pastorale sull’area interessata.Su questo tema ricordiamo che entro il 31 marzo sarà pubblicato il, previsto dal PNRR, per installare, zootecnico e agroindustriale.Il DL 17/2022 prevede chesiano destinati a concedere un credito d’imposta fino al 30 novembre 2023 alle imprese che effettuano, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.arriveranno entro 60 giorni con un decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, dello sviluppo economico e dell’economia e finanze.In arrivo anche semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso: entro 60 giorni il Ministro della transizione ecologica definirà le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati ale alla, e individuerà i casi in cui si potrà applicare la procedura abilitativa semplificata e quelli in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera.* ‘costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo’.