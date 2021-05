PNRR per le infrastrutture, il Ministro Giovannini fa il punto

Ponte di Messina, il Governo sta per decidere

24/05/2021 - Il nuovo Decreto Semplificazioni arriverà a strettissimo giro; il programma nazionale per la qualità dell’abitare sarà rafforzato per poter finanziare tutti i progetti presentati; per il Ponte sullo Stretto di Messina, il Governo sta per approdare ad una decisione.Sono alcune novità emerse dall’audizione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims),, sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ), che si è tenuta il 20 maggio scorso presso le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera.Il Ministro ha illustrato la visione integrata e i progetti di competenza del suo Ministero ricordando che laarriva non solo dal Next Generation EU ma anche dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dai Fondi strutturali e di investimenti europei (SIE), dai Fondi nazionali e dal Fondo per la Perequazione infrastrutturale.Il Mims - ha sottolineato Giovannini - ha competenze su(41 dal NGEU, 10,3 dal Fondo complementare, 10,3 dallo scostamento di bilancio) di cui 47 aggiuntivi eMa per spenderli nei tempi richiesti dalla Commissione europea, servono nuove norme procedurali che riducano drasticamente i tempi. Il Mims le sta mettendo nero su bianco in un Decreto Semplificazioni che punta a modificare il Codice Appalti per dimezzare i tempi di realizzazione delle opere, attraverso la reingegnerizzazione delle procedure e l’accorciamento dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione. Il Ministro ha dichiarato cheTra le novità rispetto al testo presentato a gennaio dal precedente Governo, vi sono 14 miliardi in più (10,3 su AV Salerno-Reggio Calabria e attraversamento Vicenza e 3,7 miliardi di altre opere di impatto minore non presenti nel testo precedente). “- ha affermato il Ministro -, a dispetto di quanto sembra passare”.A tal proposito, ai parlamentari che gli hanno chiesto chiarimenti sull’attraversamento stabile dello, il Ministro ha risposto che il Governo sta seguendo il dibattito che laha suscitato, in modo da approdare a una decisione sul tema.Il Ministro ha spiegato che il PNRR ha stimolato un, con un nuovo metodo di valutazione degli investimenti (verifica del principio del do not significant harm sui 6 obiettivi ambientali UE, analisi di impatto ex ante della realizzazione delle opere su dimensioni economiche, sociali e ambientali, identificazione di output, outcome e timeline di medio-lungo periodo).Un importante effetto atteso del PNRR è l’aumento del benessere e la riduzione delle disuguaglianze, con particolare riferimento alle aree interne. Quanto alla realizzazione infrastrutture ferroviarie AV/AVR, si rileva la, mentre il potenziamento delle linee ferroviarie regionale è sinergico all’alta velocità ed è pari a 700 km di cui il 56% degli investimenti al Sud.Un altro ambito di investimento è quello della casa. Il Ministro ha evidenziato l’importanza della qualità dell’abitare, riconosciuta nel PNRR attraverso il potenziamento del programma(PINQUA)di cui il 50% al Sud.Ricordiamo che il Programma PINQUA - finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini - è partito a novembre 2020 con ilGiovannini ha annunciato che l’idea del Ministero è quella di