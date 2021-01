Systab per il consolidamento delle fondazioni di un impianto di depurazione con pali precaricati

carotaggio della platea di 30 cm; fissaggio delle piastre in acciaio alla struttura esistente; infissione dei micropali modulari di diametro 114 mm, con martinetti idraulici solidarizzati alle piastre; monitoraggio della struttura con livelli laser e monitoraggio delle pressioni di installazione; raggiungimento della profondità e delle pressioni di progetto; sollevamento operando con 6 martinetti contemporaneamente; fissaggio finale dei micropali con inghisaggio con resine epossidiche all’interno della platea oppure ove possibile con piastre in acciaio; Ripristino della platea.

14/01/2021 - Systab spiega i sistemi utilizzati per il consolidamento delle fondazioni di un impianto di depurazione con pali precaricati.infissi a pressione con martinetti idraulici per consolidamento e sollevamento di un impianto di depurazione.REGIONE TOSCANALe cosiddette piastre o platee sono fondazioni in c.a. che distribuiscono il carico su tutta la superficie (anche volgarmente dette “zatterone”) riducendo quindi molto le pressioni per centimetro quadrato. Purtroppo però, se il terreno su cui le impostiamo è molto compressibile, fino a elevate profondità, i cedimenti differenziali possono portare ad una rotazione/deformazione eccessiva della platea con fuori piombo o, nei casi più gravi, rotture.Si tratta in questo caso di una platea in c.a. di circa 30 cm, su cui sono impostati degli impianti di depurazione. La struttura è stata realizzata su terreni alluvionali molto compressibili fino a oltre 10 metri di profondità. Il cedimento ha comportato un progressivo fuori piombo, manifestatosi poco dopo la costruzione e ancora in evoluzione. Da qui la necessità di stabilizzare il fabbricato e soprattutto di recuperare la planarità con un intervento di consolidamento rapido e poco invasivo.Le esigenze in questo caso erano quella di:vista la presenza degli impianti già in opera che non possono essere rimossi o spostati temporaneamenteesecuzione inper rimettere in funzione l’impianto di depurazionecon un intervento di palificazione profondarecuperando almeno in parte il cedimento e la planarità.Si è quindi optato per l’esecuzione di pali precaricati SYStab infissi a contrasto con la struttura esistente mediante martinetti idraulici. L’opera micro palificazione si è svolta in otto fasi distinte:Il consolidamento fondazioni con micropali precaricati ha diversi vantaggi che lo caratterizzano rispetto alle tradizionali tecniche di palificazione:L’opera complessiva di consolidamento fondazioni é durata 4 giorni ed ha consentito l’infissione di