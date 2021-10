Superbonus 110%, investiti 7,5 miliardi di euro per efficientamento energetico e antisismica

Superbonus, i cantieri aperti



Superbonus, più cantieri in Lombardia e Veneto

04/10/2021 - Gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica hanno movimentato investimenti per circa 7,5 miliardi di euro. Lo rilevano i dati diffusi dall’Enea, che fotografano la situazione al 30 settembre 2021.Dai dati emerge che sono state presentate 46.195 asseverazioni ed è stato completato il 68,2% dei lavori. Sul totale, sono stati aperti 6406 cantieri in condominio, 23.654 negli edifici unifamiliari e 16.135 nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.L’investimento medio dei lavori in condominio ammonta a circa 558mila euro, quello relativo agli interventi negli edifici unifamiliari a 102mila euro e quello per i lavori nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.Rispetto alle, si conferma il trend che vede i condomìni in svantaggio per numero di cantieri aperti rispetto agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti. I lavori in condominio possono risultare più complessi perché richiedono l’accordo dei condòmini e procedure che possono scoraggiare gli interessati. Per dare maggiore impulso a tali interventi, ad agosto è statoed è stato previsto che i tecnici non debbano asseverare lo stato legittimo dell’immobile.Un altro aiuto, in tal senso, arriverà dalla. Un orizzonte temporale più lungo incoraggerà i condòmini a intraprendere l’iter per la delibera e la realizzazione dei lavori.Enea ha elaborato i dati dei cantieri aperti a livello regionale. Il maggior numero di asseverazioni è stato presentato in Lombardia (6.384) e Veneto (5.780), seguiti dal Lazio (4.583), datta Toscana (3.761) e dall’Emilia Romagna (3.550). Queste Regioni sono risultate le più attive anche il mese scorso.I cantieri aperti insono fino ad ora 938 in Lombardia, 635 in Campania e 622 in Emilia Romagna.Il dato delle Regioni ricalca quello nazionale, con gli interventi nei condomìni che risultano inferiori in numero, ma superiori come importo degli investimenti ammessi alle detrazioni.